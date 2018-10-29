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Меркель раскритиковали за фото с Путиным и Эрдоганом

29 Октября 2018 в 08:16
Меркель раскритиковали за фото с Путиным и Эрдоганом

Немецкие журналисты раскритиковали фотографию канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает RT. По их мнению, подобным образом она проявила «дружелюбие» к «авторитарным лидерам». Более того, автор материала ссылается на слова польского политика Кансу Оздемира, которого «тошнит», когда Меркель пожимает «кровавую руку» Эрдогану, сообщает Bild. Журналисты уверены, что канцлер Германии потеряла «внутренний и внешний политический компас».

Ранее руководитель департамента стран Азии и Африки Института политических исследований Арсений Григорьев в эфире НСН рассказал, что ждать серьезных заявлений по сирийской проблеме по итогам саммита вряд ли стоит. По его словам, основные вопросы по Сирии сегодня решаются между Турцией и Россией. Франция и Германия в этом вопросе являются, скорее, наблюдателями. Оттого и позиция Европы по Сирии утратила свою радикальность.

Напомним, саммит глав России, Франции, Турции и Германии по вопросу сирийского урегулирования прошел в субботу, 27 октября в Стамбуле. 
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