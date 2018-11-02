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Меркель прокомментировала свой будущий уход из политики

2 Ноября 2018 в 00:17
Меркель прокомментировала свой будущий уход из политики

Ангела Меркель в ходе встречи со студентами в Киеве заявила, что её решение не избираться на пост канцлера в 2021 году принято с целью подготовить партию к следующим выборам, передает RT.

«Я сделала это заявление, чтобы дать возможность другим, молодым, выразить свои мысли и подготовить партию к следующим выборам во главе с другими лидерами», заявила Меркель.

Поток беженцев, наводнивший Германию, стал отправной точкой заката политической карьеры канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Такую версию причины ухода Меркель с поста председателя ХДС в своём Twitter высказал российский сенатор Алексей Пушков. С ним согласился в беседе с НСН немецкий политолог Александр Рар. По его словам, миграционный кризис, берущий начало в 2015 году, не дал Меркель восстановить свои позиции после провала. Даже та часть сторонников канцлера, которая осталась ей верна после притока мигрантов, не смогла спасти политика.

Напомним, 29 октября Ангела Меркель объявила, что не станет баллотироваться на пост председателя Христианско-демократического союза Германии, а также на пост канцлера. Она намерена покинуть большую политику в 2021 году по истечении срока полномочий.

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