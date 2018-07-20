Меркель призвала Путина и Трампа чаще встречаться

Президентам России и США необходимо чаще встречаться. Такого мнения придерживается канцлер Германии Ангела Меркель. Она заявила об этом на ежегодной летней пресс-конференции. По ее словам, подобные встречи должны стать нормой.

«Я рада любой такой встрече. Если они говорят друг с другом — это всегда хорошо», — сказала немецкий канцлер.

Меркель добавила, что напротив ненормально, когда главы государств годами не встречаются. Политик напомнила, что президенты США и России не встречались с 2015 года.

Так Меркель прокомментировала саммит США-Россия, который состоялся в Хельсинки 16 июля, пишет «Свободная пресса».