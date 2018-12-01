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Меркель пообещала помочь разобраться в ситуации в Керченском проливе

1 Декабря 2018 в 22:51
Меркель пообещала помочь разобраться в ситуации в Керченском проливе

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе саммита G20 заявила президенту России Владимиру Путину, что хочет помочь разрешить конфликт в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова пресс-секретаря Российского лидера Дмитрия Пескова.

По его словам, в сложившейся ситуации «посредничество» Германии вряд ли возможно. Песков подчеркнул, что в ходе встречи это слов не произносилось.

«Здесь идет речь о нарушении государственной границы, о судебном разбирательстве и следственных действиях, которые ведутся в отношении нарушителей», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также добавил что Путин уже не раз высказывался о произошедшем, называя инцидент провокацией, спровоцированной и обусловленной предвыборной ситуацией на Украине.

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