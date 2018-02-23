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Меркель и Макрон призвали Путина поддержать резолюцию Совбеза ООН по Сирии

23 Февраля 2018 в 22:03
Меркель и Макрон призвали Путина поддержать резолюцию Совбеза ООН по Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон призвали президента России Владимира Путина поддержать резолюцию Совета Безопасности ООН по перемирию в Сирии, передает Reuters.

Отмечается, что лидеры Германии и Франции также собираются провести с Путиным телефонные переговоры в зависимости от голосования в Совбезе.

Напомним, проект резолюции распространили Швейцария и Кувейт. В нем говорится о введении 30-дневного перемирия в Сирии, во время которого будут доставлены гуманитарные грузы и проведена эвакуация мирных жителей.

В свою очередь, России подготовила поправки к проекту резолюции. В документе предлагается не ставить конкретные сроки перемирия.

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