Мэрия опубликовала список пострадавших в ДТП на Славянском бульваре

Список пострадавших в ДТП на станции метро «Славянский бульвар» опубликован на сайте мэрии Москвы. Сообщается, что в происшествии погибли четверо и пострадали 11 человек.

Из числа погибших остаются неопознанными трое: женщина 45 лет, молодой человек 18 лет и ещё один неизвестный. Четвертой в ДТП погибла 38-летняя Евгения Михайлова.

В больнице находятся девять человек, пострадавших в дорожной аварии на Кутузовском проспекте, ещё двое отказались от госпитализации. На месте происшествия работают экстренные службы.

Напомним, что авария произошла днём на Славянском бульваре. Водитель автобуса въехал в подземный переход. По факту происшествия Ространснадзор проведёт проверку, также возбуждено уголовное дело.