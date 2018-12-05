Среда
05 декабря
USD 66.45
EUR 75.66
Горячие новости

«Mercedes» за 8 миллионов украли у москвича в Сочи

5 Декабря 2018 в 21:58
«Mercedes» за 8 миллионов украли у москвича в Сочи

Автомобиль «Mercedes-Benz S350» стоимостью 8 миллионов рублей украли у жителя столицы в Краснодарском крае, сообщил Агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

Накануне вечером в полицию обратился 35-летний житель столицы, работающий механиком. Он заявил, что преступление произошло 26 ноября в Сочи похитили. Отмечается, что стоимость машины была полностью оплачена сестрой потерпевшего.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее НСН сообщала, что в Совете Федерации решили обратить пристальное внимание на проблему угона транспортных средств. Так председатель Комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов предложил конкретизировать действия лиц, подпадающих под соисполнительство в этих преступлениях; обращать внимание на способ проникновения и хищения; передача виновным автотранспортного средства в пользование иным лицам; неоднократность использования автотранспорта в течение короткого промежутка времени; изменение внешнего вида автомобиля, государственных номеров.

Председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН увидел «корень зла» в том, что полиции невыгодно искать угнанные авто.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.