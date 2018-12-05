«Mercedes» за 8 миллионов украли у москвича в Сочи

Автомобиль «Mercedes-Benz S350» стоимостью 8 миллионов рублей украли у жителя столицы в Краснодарском крае, сообщил Агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

Накануне вечером в полицию обратился 35-летний житель столицы, работающий механиком. Он заявил, что преступление произошло 26 ноября в Сочи похитили. Отмечается, что стоимость машины была полностью оплачена сестрой потерпевшего.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее НСН сообщала, что в Совете Федерации решили обратить пристальное внимание на проблему угона транспортных средств. Так председатель Комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов предложил конкретизировать действия лиц, подпадающих под соисполнительство в этих преступлениях; обращать внимание на способ проникновения и хищения; передача виновным автотранспортного средства в пользование иным лицам; неоднократность использования автотранспорта в течение короткого промежутка времени; изменение внешнего вида автомобиля, государственных номеров.

Председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН увидел «корень зла» в том, что полиции невыгодно искать угнанные авто.