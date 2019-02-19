Врио главы Дзержинского задержали за взятку в 20 тысяч долларов

Следственный комитет возбудил уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере против временно исполняющего обязанности главы подмосковного Дзержинского Сергея Грибинюченко. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Чиновник был задержан в понедельник, 18 февраля, на автомобильной парковке одного из торговых центров в Московской области, пишет «Свободная пресса». 20 тысяч долларов Грибинюченко получил от человека, который действовал под контролем правоохранительных органов.

Взятка была дана в обмен на общее покровительство одной из частных компаний при исполнении муниципальных контрактов, заключенных с администрацией Пушкинского муниципального района Московской области. Там Сергей Грибинюченко ранее занимал пост главы района, сообщает РЕН ТВ.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному и.о. главы города.

Грибинюченко занял кресло временно исполняющим обязанности главы Дзержинского 25 января 2019 года, отмечает RT.

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