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Мэр Загреба и украинский общественник получили награды от Путина

4 Ноября 2018 в 18:46
Мэр Загреба и украинский общественник получили награды от Путина

Президент РФ Владимир путин в День народного единства, 4 ноября, в Кремле провел торжественный прием, в рамках которого наградил иностранцев государственными наградами.

Традиционно Ордена Дружбы вручаются иностранным гражданам, которые внесли существенный вклад в развитие добрососедских отношений с Россией. В этом году премии был удостоен мэр Загреба Милан Бандич, председатель совета директоров ирландского благотворительного фонда помощи детям-сиротам Дебби Диган, исполнительный директор американского НПО «Общество по сохранению Форт-Росса» Сара Свидлер и другие.

Медаль Пушкина получили мэр испанской Малаги Франсиско Де ла Торре Прадос, председатель британского банка «Нобол Гроссарт Лимитед» Ангус Гроссарт, а также председатель правления Всеукраинского союза общественных организаций «Объединение организаций соотечественников «Русское содружество» Сергей Проваторов.

Глава государства выразил им огромную признательность за почитание русской культуры и интерес с богатейшей российской истории.

«Мы высоко ценим ваши дела и поступки, ваше стремление к утверждению правды и справедливости», - добавил Путин.

Ранее Путин заявил, что отмечаемый 4 ноября День народного единства имеет для россиян большое духовное и нравственное значение, потому что знаменует верность Отечеству, готовность защищать его и трудиться ради процветания страны.

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