Мэр Собянин поблагодарил врачей за спасение мальчика из Магнитогорска

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил столичных врачей за спасение мальчика, найденного под завалами в Магнитогорске. В своём Twitter градоначальник написал, что спасшие Ваню Фокина медики, совершили чудо.

В НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии, где лечили 9-месячного малыша, заявили, что стационарного лечения ребенку больше не требуется, его будут патронировать врачи на дому.

Издание «Свободная пресса» напоминает, что 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа обрушился один из подъездов 10-этажного жилого дома. Погибли 39 человек. Спасатели достали малыша из-под завалов живым через 30 часов после трагедии.