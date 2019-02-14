Мэр Собянин поблагодарил врачей за спасение мальчика из Магнитогорска

В НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии, где лечили 9-месячного малыша, заявили, что стационарного лечения ребенку больше не требуется, его будут патронировать врачи на дому.
Издание «Свободная пресса» напоминает, что 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа обрушился один из подъездов 10-этажного жилого дома. Погибли 39 человек. Спасатели достали малыша из-под завалов живым через 30 часов после трагедии.
Ранее с поддержкой инициативы Росстандарта избавить граждан от «поверочного рабства» выступил в эфире НСН зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев.