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Мэр Оренбурга задержан по подозрению во взяточничестве

14 Августа 2018 в 19:30
Мэр Оренбурга задержан по подозрению во взяточничестве

Следственный комитет Российской Федерации подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела в отношении мэра Оренбурга Евгения Арапова по подозрению в получении взятки. Градоначальник задержан, уточняет СК в мессенджере TamTam.

По этому же делу арестован ранее заместитель мэра Геннадий Борисов. По данным следствия они получил от генерального директора одной из компаний 600 тысяч рублей за покровительство в сфере строительства и продажи недвижимости. Из этой суммы 400 тысяч рублей предназначались самому мэр, а 200 тысяч – его заместителю, передает ТАСС.

Во время обыска в кабинете главы Оренбурга было также изъято более четырёх миллионов рублей, их происхождение устанавливается. По данным источников в правоохранительных органах, не исключается, что Борисов регулярно вымогал деньги у представителей строительных компаний.

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