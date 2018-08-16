Мэр Оренбурга арестован по делу о крупной взятке

Суд арестовал на два месяца мэра Оренбурга Евгения Арапова. Об этом сообщили в Следственном комитете России. Там подчеркнули, что он был задержан накануне по подозрению в получении взятки.

Согласно материалам дела, Евгений Арапов и его заместитель Геннадий Борисов получили от одной из фирм 600 тысяч рублей за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости в Оренбурге.

Между тем, градоначальник просил поместить его под домашний арест. Он сослался на состояние здоровья и наличие несовершеннолетних детей.