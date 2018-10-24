Мэр Нью-Йорка назвал отправку посылок с бомбами попыткой терактов

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио заявил, что ситуация с отправкой по почте посылок со взрывными устройствами является терроризмом, и отметил, что эта угроза нейтрализована,

Он поблагодарил сотрудников службы быстрого реагирования за быстрое урегулирование ситуации передает «Интерфакс».

Ранее НСН сообщала, что семейная чета Клинтонов получила взрывные устройства по почте. Также бомбы были отправлены в Белый дом и редакцию CNN. Взрывное устройство планировалось доставить при помощи почты. Известно, что бомбу, которая должна была попасть в Белый дом, перехвачена на военной базе в округе Колумбия.