Мэр Москвы рассказал, сколько деревьев было повалено снегопадом

В результате сильного снегопада, который обрушился на столицу в 3 и 4 февраля, было повалено больше 2 тысяч деревьев. Об этом в своем Twitter написал мэр Москвы Сергей Собянин.

«По оперативным данным, количество поваленных снегом и льдом деревьев перевалило за две тысячи», - московский мэр.

Он добавил, что число пострадавших в результате стихии осталось прежним – пять человек. Один человек погиб в результате падения дерева. Мэр добавил, что все городские службы работают в усиленном режиме.

Ранее сообщалось, что за двое суток в Москве выросли почти полуметровые сугробы, пишет Газета.ру