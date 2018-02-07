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Мэр Москвы провел мастер-класс для финалистов конкурса «Лидеры России»

7 Февраля 2018 в 15:15
Мэр Москвы провел мастер-класс для финалистов конкурса «Лидеры России»
Фото: m24.ru

Для финалистов Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» в среду, 7 февраля, прошел мастер-класс одного из наставников конкурса, мэра Москвы Сергея Собянина.

На встрече в Сочи, где проходит финал конкурса, столичный градоначальник поделился опытом эффективных управленческих решений для развития крупных городов и повышения качества жизни. По словам Собянина, «смысл управления меняется в сторону потребителя». Особую роль мэр Москвы отвел внедрению современных информационных технологий в жизнь мегаполиса.

Он также высоко оценил потенциал и уровень участников конкурса «Лидеры России». «Это люди, которые обладают серьезным управленческим опытом, руководители высшего и среднего звена», - подчеркнул Собянин.

Отметим, что с мастер-классами для финалистов всероссийского конкурса также выступят глава МИД РФ Сергей Лавров, президент, председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф и другие наставники.

Итоги финала конкурса «Лидеры России» подведут 11 февраля.

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