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Мэр Евпатории может потерять пост

2 Апреля 2019 в 23:39
Мэр Евпатории может потерять пост

Глава администрации Евпатории Андрей Филонов сообщил, что Евпаторийский городской суд вынес решение о расторжении с ним трудового контракта.

Решение принято «в связи с якобы непринятием мною мер по урегулированию конфликта интересов при назначении на должность директором муниципального казенного учреждения Макаревича Э.В.», - написал Филонов на своей странице в Facebook.

Филонов подчеркнул, что готов отстаивать свою правоту вплоть до Верховного суда России

Мэр Евпатории будет продолжать работу до вступления решения в силу, сообщает РИА «Новости».

Филонов родился в 1974 года в городе Юрга Кемеровской области, в 1982 году вместе с семьей переехал в Евпаторию.

Получил три высших образования.

Работал инструктором по работе с детьми и подростками в Международном детском центре-комплексе «Золотой Ключик», руководителем коммунального предприятия «Молодежный центр труда», менеджером по исследованию рынка и изучению общественного мнения, консультантом по общественно-политическим вопросам в международной общественной организации «Международный институт сравнительного анализа» (г. Киев), заместителем директора по развитию центра молодежных инициатив «Зебра», заместителем директора по развитию ООО «Курорт Донузлав».

В 1998 году избирался депутатом Евпаторийского городского совета, был сопредседателем комитета по защите прав предпринимателей. В 2001 году — советник по вопросам молодежной политики заместителя Главы правительства Автономной Республики Крым. В 2002 году — внештатный советник Главы правительства АР Крым. С апреля 2014 Андрей Филонов — советник Главы Республики Крым по курортам и туризму, затем — глава администрации Евпатории.

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