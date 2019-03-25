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Мэр-домохозяйка из Усть-Илимска ищет мужа

25 Марта 2019 в 14:49
Мэр-домохозяйка из Усть-Илимска ищет мужа

Жители Усть-Илимска бурно обсуждают в соцсетях победу на выборах мэра этого иркутского города 28-летней домохозяйки Анны Щекиной. Большинство с радостью восприняли это событие. Как отмечает RT, молодая женщина – кандидат тот ЛДПР - набрала почти 44 % голосов избирателей. Её главный конкурент Сергей Зацепин от «Единой России» - 37,34%.

Причём, Щёкина подтвердила, что ее первым заместителем в городской администрации станет другой единорос - Анатолий Дубас, пишет сайт KP.RU. Выборы в Усть-Илимске прошли досрочно в связи с тем, что в середине января в отставку подал мер Вакиль Тулубаев.

Анна Щёкина подтвердила, что не имеет опыта управления и вообще сейчас не работает, воспитывая 6-летнего сына. У неё только среднее специальное образование по специальности секретарь-референт и документовед. Правда, перед декретным отпуском успела окончить три курса Байкальского государственного университета по специальности бухгалтер-экономист

При этом, Анна призналась, что не замужем и, на заметку холостякам, находится в активном поиске супруга. Она также упомянула о проблемах со здоровьем, правда, не стала раскрывать, в чём они заключаются. Своим кумиром она назвала Владимира Жириновского.

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