Мэр-домохозяйка из Усть-Илимска ищет мужа

Жители Усть-Илимска бурно обсуждают в соцсетях победу на выборах мэра этого иркутского города 28-летней домохозяйки Анны Щекиной. Большинство с радостью восприняли это событие. Как отмечает RT , молодая женщина – кандидат тот ЛДПР - набрала почти 44 % голосов избирателей. Её главный конкурент Сергей Зацепин от «Единой России» - 37,34%.

Причём, Щёкина подтвердила, что ее первым заместителем в городской администрации станет другой единорос - Анатолий Дубас, пишет сайт KP.RU . Выборы в Усть-Илимске прошли досрочно в связи с тем, что в середине января в отставку подал мер Вакиль Тулубаев.

Анна Щёкина подтвердила, что не имеет опыта управления и вообще сейчас не работает, воспитывая 6-летнего сына. У неё только среднее специальное образование по специальности секретарь-референт и документовед. Правда, перед декретным отпуском успела окончить три курса Байкальского государственного университета по специальности бухгалтер-экономист

При этом, Анна призналась, что не замужем и, на заметку холостякам, находится в активном поиске супруга. Она также упомянула о проблемах со здоровьем, правда, не стала раскрывать, в чём они заключаются. Своим кумиром она назвала Владимира Жириновского.