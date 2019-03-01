Мэр Чебаркуля задержан в собственном кабинете

Сотрудники правоохранительных органов провели операцию по задержанию мэра города Чебаркуль Сергея Ковригина - курортного населенного пункта Челябинской области. Чиновника подозревают по трём статьям уголовного кодекса, сообщает Ura.ru со ссылкой на городские власти.

Как уточняется, задержание проведено прямо в его кабинете в мэрии Чебаркуля. Ковригину, в частности, вменяется превышение должностных полномочий о выводе сетей канализации в частные фирмы, связанные с сотрудниками мэрии. Его также подозревают в мошенничестве в особо крупном размере в связи с хищением средств при покупке детского сада.

Кроме того, проверяются сведения о фиктивном трудоустройстве в муниципальное предприятие, обслуживающее теплосети, журналиста, который писал для мэра статьи, создающие положительный образ Ковригина и обливавшие грязью его оппонентов.

Ранее губернатор Борис Дубровский заявил, что готов инициировать отставку мэров Златоуста и Чебаркуля Вячеслава Жилина и Сергея Ковригина, если претензии силовиков подтвердятся.

Ковригин был избран мэром чебаркульским Собранием депутатов 1 декабря 2015 года.

