«Меньшее из зол»: Медведев – о пенсионной реформе

Повышение пенсионного возраста в России стало самым трудным решением властей за последние десять лет. Как пишет РИА Новости, об этом премьер-министр Дмитрий Медведев заявил в ходе интервью пяти российским телеканала. Глава кабмина отметил, что «это выстраданное решение. Принимая его, власти выбирали «меньшее из зол».

Как напоминает RT, в октябре Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в пенсионное законодательство. Перед этим он предложил пакет поправок к изначальному законопроекту.

В частности, в документе отмечается, что возраст выхода на пенсию для женщин снижен с 63 лет до 60. Мужчины получат право выхода на пенсию по достижении 65 лет.