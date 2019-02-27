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Меньше половины россиянок выступили за легализацию абортов

27 Февраля 2019 в 08:53
Меньше половины россиянок выступили за легализацию абортов

По данным исследования Pew Research Center, всего 38 процентов россиянок считают, что аборт должен быть разрешен во всех или почти во всех случаях, сообщает НСН. При этом в Швеции такой точки зрения придерживаются 95 процентов женщин, а в Дании — 92 процента.

Среди гражданок Финляндии нашлось 86 процентов респондентов, выступающих за легализацию аборта. Чуть меньше оказалось француженок (83%), разделяющих такую точку зрения, и жительниц Великобритании (81%).

В Германии 76 процентов женщин считают, что аборты необходимо разрешить, в Испании —72 процента респонденток, в Ирландии — 67 процентов, а в Италии — 65 процентов граждан женского пола выступают за легализацию абортов.

В США всего 60 процентов женщин считают это необходимым. Значительно меньше таких гражданок в Польше (40%), а на Украине их нашлось всего на 2 процента меньше, чем в России, то есть 36 процентов. Наименьшее число сторонников легализации абортов среди женщин исследователи выявили в Грузии — там только 12 опрошенных гражданок выступили за это, отмечает The Spectator Index.

Напомним, что в Госдуме РФ обсуждается выведение абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Ранее писательница и общественный деятель Мария Арбатова в беседе с НСН заявила, что выведение абортов из ОМС приведет женщин к детоубийству



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