Менеджер Началовой не знает об отёке мозга певицы

Менеджер певицы и телеведущей Юлии Началовой не подтвердила информацию о якобы произошедшем у нее отеке мозга. Пиар-директор Анна Исаева завила ТАСС, что связалась с родителями артистки, которые рассказали, что ничего такого, о чем сейчас пишут СМИ, нет. При этом состояние Началовой оценивается как тяжелое и нестабильное, отмечает Ura.ru .

О том, что у 38-летней певицы начался отек мозга, сообщил ранее телеграм-канал Mash. По его данным, произошло это на почве двусторонней пневмонии. Ранее стало известно, что врачи подключили Юлию к аппарату вентиляции легких и ввели в искусственную кому. Причем, поначалу представители и родственники Началовой отрицали факт ухудшения её состояния.

У певицы также диагностирована подагра и ряд других заболеваний. Менеджер Началовой отказывается назвать диагноз с которым она попала в больницу.