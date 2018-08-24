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Леонид Агутин стал печальным мемом в США

24 Августа 2018 в 07:57
Леонид Агутин стал печальным мемом в США

Популярный российский мем, на котором изображен певец Леонид Агутин, готовящийся нажать красную кнопку во время шоу «Голос», обрел международную популярность. Иностранные пользователи ресурса Reddit расценили картинку как символ трагедии, сообщает Ura.ru.

Зарубежные юзеры подписали фото российского певца фразой «Когда мир услышал трагические новости», а красную кнопку обозначили буквой «F», которой в англоязычном сегменте принято помечать печальные события и выражать сочувствие, пишут Известия. Однако по некоторым данным шестая буква английского алфавита используется для выражения намеренно фальшивого и  ироничного сочувствия, отмечает Газета.ру.

агутин мем reddit.jpg

Напомним, что в России фото Леонида Агутина за секунды до нажатия судьбоносной кнопки стало символом принятия сложных решений. Особой популярностью этот мем пользовался в 2017 году.

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