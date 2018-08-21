Вторник
21 августа
USD 67.18
EUR 76.72
Горячие новости

Меладзе объяснил свой запрос гражданства Грузии

21 Августа 2018 в 11:06
Меладзе объяснил свой запрос гражданства Грузии

Певец Валерий Меладзе подтвердил подачу заявления на получение гражданства Грузии. Он подчеркнул, что не скрывает этот факт. В то же время певец особо отметил, что не будет отказываться от российского гражданства, сообщает «Говорит Москва».

«Я не скрываю этого факта. Однако это не означает, что я отказываюсь от российского гражданства. Мои действия не противоречат законодательствам России и Грузии», - сказал Меладзе.

В то же время музыкант предположил, что его решение не нанесёт никому морального ущерба. Своё заявление Меладзе объяснил попыткой стереть для себя границы между Россией и Грузией.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что певец запросил гражданство Грузии, сообщает RT.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.