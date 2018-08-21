Меладзе объяснил свой запрос гражданства Грузии

Певец Валерий Меладзе подтвердил подачу заявления на получение гражданства Грузии. Он подчеркнул, что не скрывает этот факт. В то же время певец особо отметил, что не будет отказываться от российского гражданства, сообщает «Говорит Москва».

«Я не скрываю этого факта. Однако это не означает, что я отказываюсь от российского гражданства. Мои действия не противоречат законодательствам России и Грузии», - сказал Меладзе.

В то же время музыкант предположил, что его решение не нанесёт никому морального ущерба. Своё заявление Меладзе объяснил попыткой стереть для себя границы между Россией и Грузией.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что певец запросил гражданство Грузии, сообщает RT.