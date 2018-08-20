Меладзе хочет стать гражданином Грузии

Уроженец города Батуми, проживающий в Москве, певец Валерий Меладзе обратился в министерство юстиции Грузии с просьбой предоставить ему гражданство страны. Меладзе намерен сохранить гражданства РФ.

В настоящее время Валерий Меладзе находится в Батуми. 18 и 19 августа он выступал на концертах в Батумском музыкальном центре, посвященных 80-летию со дня рождения Вахтанга Кикабидзе, передает ТАСС.

53-летний Валериан (Валерий) Шотаевич Меладзе — советский и российский поп-певец, продюсер и телеведущий грузинского происхождения, заслуженный артист Российской Федерации, Народный артист Чеченской республики, Член Общественной палаты города Красногорск, Трёхкратный обладатель Национальной российской премии «Овация», многократный обладатель премий «Песня года», «Золотой граммофон», семикратный обладатель премии «Муз-ТВ», четырёхкратный обладатель премии RU.TV. Старший брат - Константин Меладзе.



