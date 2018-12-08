Мексиканка стала новой «Мисс Мира»

© REUTERS / Jason Lee

Обладательницей титула 68-й «Мисс Мира» стала представительница Мексики Ванесса Понс де Леон. Об этом сообщается в официальном Twitter конкурса красоты.

«У нас новая Мисс Мира! Титул 68-й Мисс Мира достается: Ванесса Понс де Леон из Мексики, поздравляем!!», — сообщили организаторы конкурса.

Новую королеву выбирали в курортном городе Санья в Китае. Здесь, на живописном острове Хайнань, прошел финал конкурса.

Представительница России Наталья Строева вошла в первую тридцатку конкурсанток.

Конкурс «Мисс Мира» впервые прошел в Великобритании в 1951 году. Россиянки становились обладательницами заветной короны два раза. Юлия Курочкина стала «Мисс Мира – 1992», а Ксений Сухинова выиграла титул в 2008 году, пишет РИА Новости.