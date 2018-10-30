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Мексиканка подарила парню пупок и рассталась с ним

30 Октября 2018 в 14:43
Мексиканка подарила парню пупок и рассталась с ним

В Мексике девушка подарила пупок своему возлюбленному. Для этого 23-летней Паулине Ландерос пришлось перенести операцию, после этого рана начала воспаляться. По словам девушки, ей нравится преподносить необычные подарки. Годом ранее она проколола в его честь язык и набила несколько татуировок. Пупок означал разрыв с ее родными, отношения с которыми окончательно испортились. При этом, как пишет «Свободная пресса», девушка и ее парень сейчас уже не вместе. 

Ранее врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев во время пресс-конференции НСН рассказал о продукте, который является главным врагом для секса.

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