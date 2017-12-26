«Механик Ярцев» может зайти в Саутгемптон для осмотра

Российское грузовое судно «Механик Ярцев», давшее сильный крен у берегов Великобритании, возможно, зайдет в Саутгемптон для осмотра, сообщил РИА «Новости» представитель посольства России в Лондоне.

В настоящее время судно, на борту которого находятся 13 россиян, стоит на рейде.

Посольство находится в контакте с представителем ОАО «Северное морское пароходство», британской береговой охраной и капитаном судна.

Северное морское пароходство (ОАО СМП) — российская судоходная компания, одна из крупнейших на Северо-западе России, занимающаяся морскими перевозками по всему миру, в том числе по трассе Северного морского пути. Полное наименование — Открытое акционерное общество «Северное морское пароходство». Штаб-квартира — Архангельск.