Суббота
24 ноября
USD 65.67
EUR 74.94
Горячие новости

Медведевой нужна победа. Россиянка рискует не выйти в финал Гран-при

24 Ноября 2018 в 14:39
Медведевой нужна победа. Россиянка рискует не выйти в финал Гран-при

Российская фигуристка Евгения Медведева стала третьей по итогам короткой программы на этапе Гран-при во Франции. На соревнованиях в Гренобле спортсменка допустила несколько ошибок, помешавших ей занять первое место.

В этот раз у Евгении опять не получился каскад тройной флип - тройной тулуп. Элемент фигуристка выполняла в самом конце программы, чтобы получить дополнительные очки, однако приземление с флипа вышло не совсем удачным, она едва выехала и решила не рисковать – сделала двойной тулуп вместо тройного.

В итоге Медведева занимает третью строчку, уступая двум японским фигуристкам Маи Михаре и Рики Кихире.

В субботу спортсменки прокатают произвольные программы. У Медведевой для судей припасен сюрприз - двойной аксель — тройной риттбергер. Этот каскад в женском одиночном катании пока не прыгает никто.

Добавим, что Медведевой для попадания в финал Гран-при необходимо выиграть французский этап. Пишет РИА Новости.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.