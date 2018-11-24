Медведевой нужна победа. Россиянка рискует не выйти в финал Гран-при

Российская фигуристка Евгения Медведева стала третьей по итогам короткой программы на этапе Гран-при во Франции. На соревнованиях в Гренобле спортсменка допустила несколько ошибок, помешавших ей занять первое место.

В этот раз у Евгении опять не получился каскад тройной флип - тройной тулуп. Элемент фигуристка выполняла в самом конце программы, чтобы получить дополнительные очки, однако приземление с флипа вышло не совсем удачным, она едва выехала и решила не рисковать – сделала двойной тулуп вместо тройного.

В итоге Медведева занимает третью строчку, уступая двум японским фигуристкам Маи Михаре и Рики Кихире.

В субботу спортсменки прокатают произвольные программы. У Медведевой для судей припасен сюрприз - двойной аксель — тройной риттбергер. Этот каскад в женском одиночном катании пока не прыгает никто.

Добавим, что Медведевой для попадания в финал Гран-при необходимо выиграть французский этап. Пишет РИА Новости.