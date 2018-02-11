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Медведева выиграла короткую программу командного турнира ОИ с мировым рекордом

11 Февраля 2018 в 10:17
Медведева выиграла короткую программу командного турнира ОИ с мировым рекордом

Российская фигуристка Евгения Медведева набрала рекордное количество баллов в короткой программе и заняла первое место в рамках командного олимпийского турнира.

Результат россиянки 18-летней составил 81,06 балла. Второе место заняла итальянка Каролина Костнер (75,10), третье - канадка Кэйтлин Осмонд (71,38).

В настоящее время российская команда занимает второе место и продолжает борьбу за медали. Перед нашей сборной находится команда Канады, которая опережает россиян на 4 очка (35 против 31).

Добавим, что для Медведевой это первая Олимпиада. При этм фигуриста является двукратной чемпионкой мира и Европы. Ей принадлежат мировые рекорды в произвольной программе (160,46), а также по сумме двух программ (241,31), пишет ТАСС.

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