Медведева набрала 81,61 балл по итогам короткой программы

Фото: mt.kp.ru

Российская фигуристка Евгения Медведева набрала 81,61 балла по итогам короткой программы на Олимпийских играх в Пхенчхане. На данный момент этот результат является лучшим.Впереди еще выступление россиянки Алины Загитовой.