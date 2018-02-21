Среда
21 февраля
USD 56.52
EUR 69.89
Спорт

Медведева набрала 81,61 балл по итогам короткой программы

21 Февраля 2018 в 07:59
Медведева набрала 81,61 балл по итогам короткой программы
Фото: mt.kp.ru
Российская фигуристка Евгения Медведева набрала 81,61 балла по итогам короткой программы на Олимпийских играх в Пхенчхане. На данный момент этот результат является лучшим. 

Впереди еще выступление россиянки Алины Загитовой.
Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.