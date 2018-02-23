Медведева: Было ощущение, что все трибуны – наши!

Российская фигуристка Евгения Медведева стала двукратной призеркой Олимпийских игр в Пхенчхане. Вместе с коллегой по команде Алиной Загитовой они заняли два первых места в индивидуальном женском турнире по фигурному катанию.

Медведева, которая в этот раз стала второй, рассказала журналистам, что впервые в жизни заплакала во время проката.

«Не знаю, что это было. Напряжения не было. Эмоции. Стало легче на душе. Слезы появились после первого двойного акселя. Оставила все свои эмоции и чувства на льду», - призналась фигуристка, слова которой приводит ТАСС.

Также Медведева поблагодарила болельщиков за поддержку.

«было ощущение, что все трибуны – наши. Ощущала ли, что все болеют за меня? Да! Спасибо большое», - сказала двукратная серебряная призерка ОИ-2018.

Ранее россиянка Алина Загитова выиграла золото ОИ в женском фигурном катании. Для России эта медаль высшей пробы стала первой. Евгения Медведева стала второй. Девушек с победой уже поздравил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, пишет Газета.ру