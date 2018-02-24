Медведева: Буду очень рада нашему флагу на закрытии ОИ

Двукратная серебряная призерка ОИ-2018 в Пхенчхане российская фигуристка Евгения Медведева сегодня встречалась с главой Мок Томасом Бахом. После встречи она рассказал журналистам, что Баху был задан вопрос возможности выноса российского флага на закрытии ОИ, на который он пока не ответил.

От себя спортсменка добавила, что будет очень рада, если команде вернут национальный флаг.

«По поводу флага буду говорить лично от себя. Всю Олимпиаду мы прошли под одним статусом. Буду очень рада, если нам разрешат пройти под нашим флагом», - сказала Медведева, слова которой приводит Газета.ру.

Российская фигуриста при этом заявила, что на отсутствие флага будет реагировать спокойно.

Ранее коллега Медведевой по Команде фигуристка Алина Загитова призналась, что готова стать знаменосцем на закрытии ОИ, если команде вернут триколор.