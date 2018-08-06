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Медведев: Вступление Грузии в НАТО - это катастрофа

6 Августа 2018 в 14:31
Медведев: Вступление Грузии в НАТО - это катастрофа
Вступление Грузии в НАТО может обернуться катастрофой. Такую точку зрения озвучил в интервью «Коммерсант ФМ» премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Пот его мнение, это может привести «к страшному конфликту». «Совершенно неясно, зачем это нужно самой Грузии», - считает глава российского правительства.

Он считает, что вооруженный конфликт 2008 года между Грузией и Южной Осетией, в который пришлось вступить России, можно было предотвратить. «Никакой неизбежности не было», - цитирует Медведева Ura.ru.

Напомним, Грузия стремится стать членом НАТО с 2003 года. На румынском саммите в 2008 году эту страну, а также Украину, пообещали принять в Североатлантический альянс.

В июле нынешнего года генеральный секретарь Йен Столтенберг подтвердил, что готов исполнить обещанное.

Резко отрицательную позицию по поводу вступления в НАТО Грузии ранее высказывал и президент России Владимир Путин. Он считает такой шаг потенциальной угрозой национальной безопасности России.
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