Суббота
23 марта
USD 63.77
EUR 72.59
Горячие новости

Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» on-line

23 Марта 2019 в 16:48
Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» on-line

Трансляция "VKLive с Дмитрием Медведевым" пройдет на официальной странице премьера

Глава правительства России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей социальной сети «ВКонтакте». Прямой эфир «VKLive» запланирован на 29 марта, сообщила пресс-служба кабмина РФ.

«Задать свой вопрос премьеру могут все зарегистрированные пользователи «ВКонтакте». Это можно сделать на странице «VKLive с Дмитрием Медведевым», - сказано в тексте сообщения.

On-line-диалог «VKLive с Дмитрием Медведевым» будет также транслироваться на странице правительства России, на официальной странице председателя правительства РФ «ВКонтакте».

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.