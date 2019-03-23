Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» on-line

Трансляция "VKLive с Дмитрием Медведевым" пройдет на официальной странице премьера

Глава правительства России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей социальной сети «ВКонтакте». Прямой эфир «VKLive» запланирован на 29 марта, сообщила пресс-служба кабмина РФ.

«Задать свой вопрос премьеру могут все зарегистрированные пользователи «ВКонтакте». Это можно сделать на странице «VKLive с Дмитрием Медведевым», - сказано в тексте сообщения.

On-line-диалог «VKLive с Дмитрием Медведевым» будет также транслироваться на странице правительства России, на официальной странице председателя правительства РФ «ВКонтакте».