Медведев сомневается в легитимности предстоящих выборов на Украине

Президентская избирательная кампания на Украине проходит с нарушениями общепринятых демократических норм. Как пишет РИА Новости, об этом в интервью болгарской газете «Труд» заявил Дмитрий Медведев. При этом, по словам премьер-министра, легитимность выборов – под большим вопросом. Как отмечает RT, Медведев также подчеркнул, что запрет россиянам выступать в роли наблюдателей на выборах свидетельствует о том, что «правящему режиму есть что скрывать».

В свою очередь Ura.ru отмечает, что, по словам премьер-министра, Россия хочет наладить отношения с Украиной и готова к диалогу с новым руководством страны, однако из-за «грязной избирательной кампании» в настоящий момент не видит, с кем можно будет вести разговор в будущем.

Напомним, выборы президента Украины должны состояться 31 марта. На этот пост претендуют 44 кандидата. До недавнего времени лидером гонки была Юлия Тимошенко, однако в январе она уступила эту позицию шоумену Владимиру Зеленскому. На прошлой неделе он, к слову, заявил о неизбежности переговоров Киева с Москвой из-за ситуации в Донбассе.