Медведев рассказал о своих кулинарных умениях

Дмитрий Медведев рассказал пользователям «Вконтакте» и о своих кулинарных умениях. Как пишет РИА Новости, премьер-министр заявил, что сейчас готовит очень редко, примерно раз в год. Мясо, шашлык и салат – это то, что всегда есть в кулинарном арсенале Дмитрия Медведева. Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что публикует фотографии в Instagram сам. При этом глава кабмина заявил, что в последнее время он стал реже выкладывать посты в соцсети, поскольку не располагает достаточным количеством свободного времени.

Между тем, RT подчёркивает, что ранее Дмитрий Медведев впервые прокомментировал дело Михаила Абызова. Премьер-министр заявил, что у него нет претензий к системе Открытого правительства, развитием которой занимался арестованный ранее Абызов. При этом Медведев подчеркнул, что о коммерческой деятельности экс-министра ему неизвестно. Напомним, в минувшую среду Абызов был арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве на 4 миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества.