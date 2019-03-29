Пятница
29 марта
USD 64.8
EUR 72.89
Горячие новости

Медведев рассказал о своих кулинарных умениях

29 Марта 2019 в 19:13
Медведев рассказал о своих кулинарных умениях

Дмитрий Медведев рассказал пользователям «Вконтакте» и о своих кулинарных умениях. Как пишет РИА Новости, премьер-министр заявил, что сейчас готовит очень редко, примерно раз в год. Мясо, шашлык и салат – это то, что всегда есть в кулинарном арсенале Дмитрия Медведева. Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что публикует фотографии в Instagram сам. При этом глава кабмина заявил, что в последнее время он стал реже выкладывать посты в соцсети, поскольку не располагает достаточным количеством свободного времени.

Между тем, RT подчёркивает, что ранее Дмитрий Медведев впервые прокомментировал дело Михаила Абызова. Премьер-министр заявил, что у него нет претензий к системе Открытого правительства, развитием которой занимался арестованный ранее Абызов. При этом Медведев подчеркнул, что о коммерческой деятельности экс-министра ему неизвестно. Напомним, в минувшую среду Абызов был арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве на 4 миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества.

 

 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.