Медведев рассказал о крепости российско-китайских экономических связей

Россия и Китай имеют крепкие торгово-экономические связи, которые не зависят от мировой экономической и политической конъюнктуры. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на церемонии открытия Китайского международного импортного ЭКСПО в Шанхае.

Глава российского правительства призвал Пекин наращивать взаимное кредитование с Москвой в национальных валютах.

«Считаю правильным дальнейшее наращивание объёмов взаимного кредитования — и в юанях, и в рублях, — имея в виду те займы, которые идут на инвестиционные проекты», — заявил глава российского правительства, слова которого приводит RT.

Медведев также отметил, что сегодня существует важная задача, создать пространство для партнерства, в котором не было бы протекционизма и санкций. Это, по его мнению поможет найти новые источники роста мировой экономики.