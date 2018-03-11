Медведев рассказал о «чувстве локтя» в работе с Путиным

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев очень ценит взаимное доверие, которое сложилось у него в работе с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом глава кабмина рассказал в фильме «Путин» Андрея Кондрашова.

Он подчеркнул, что «чувство локтя» важно в любой команде, «а в команде президента страны, которая несет огромную ответственность перед народом – это важнейшее качество».

Медведев рассказал, что у него «чувство локтя» с Путиным присутствует со дня первой встречи.

«"Чувствовать локоть" - значит доверять друг другу, потому что работа - это самая значимая часть жизни, которой мы занимаемся практически в режиме нон-стоп. На таких ответственных позициях ты не можешь выключиться из материала, президент постоянно на работе», - сказал Медведев.



Фильм Андрея Кондрашова «Путин» ранее сегодня опубликовал на своей страничке «ВКонтакте» журналист Дмитрий Киселев.