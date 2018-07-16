Медведев рассказал о 3-х млн иностранных туристах на ЧМ-2018

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что города, в которых проходили матчи чемпионата по футболу 2018, приняли около 3 млн иностранных туристов. Во время совещания со своими заместителями глава правительства также оценил организацию мундиаля: по его мнению, он прошел «на отлично».

Кроме того, Медведев похвалил результат, которого добились на чемпионате российские футболисты.

«Для российского футбола… этот чемпионат открыл новую эпоху», - сказал он.

Премьер добавил, что все это должно повлиять на восприятие России в мире, передает РИА Новости.