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Медведев рассказал о 3-х млн иностранных туристах на ЧМ-2018

16 Июля 2018 в 14:59
Медведев рассказал о 3-х млн иностранных туристах на ЧМ-2018

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что города, в которых проходили матчи чемпионата по футболу 2018, приняли около 3 млн иностранных туристов. Во время совещания со своими заместителями глава правительства также оценил организацию мундиаля: по его мнению, он прошел «на отлично».

Кроме того, Медведев похвалил результат, которого добились на чемпионате российские футболисты.

«Для российского футбола… этот чемпионат открыл новую эпоху», - сказал он.

Премьер добавил, что все это должно повлиять на восприятие России в мире, передает РИА Новости.

 

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