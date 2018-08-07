Медведев рассказал, кто спровоцировал грузино-осетинский конфликт 2008 года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что причиной грузино-югоосетинского конфликта в 2008 году стало «безответственное, аморальное, преступное поведение Саакашвили», который на тот момент был президентом Грузии. Об этом глава правительства заявил в интервью газете «Коммерсант».

По мнению российского премьера, конфликта могло и не произойти. Он его убеждению, виновны в нем политика Михаила Саакашвили и его соратников. Несли бы не они, то войны бы не было, передает RT. Медведев также сообщил, почему российские танки тогда не вошли в Тбилиси.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия открыла огонь по Южной Осетии из установок залпового огня «Град». Военные страны захватили Цхинвал, но через пять дней были оттеснены из него российской армией. Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого дипломатические отношения между Грузией и Россией были разорваны, пишет «Газета.ру».