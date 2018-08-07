Вторник
07 августа
USD 63.5
EUR 73.41
Горячие новости

Медведев рассказал, кто спровоцировал грузино-осетинский конфликт 2008 года

7 Августа 2018 в 08:14
Медведев рассказал, кто спровоцировал грузино-осетинский конфликт 2008 года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что причиной грузино-югоосетинского конфликта в 2008 году стало «безответственное, аморальное, преступное поведение Саакашвили», который на тот момент был президентом Грузии. Об этом глава правительства заявил в интервью газете «Коммерсант».

По мнению российского премьера, конфликта могло и не произойти. Он его убеждению, виновны в нем политика Михаила Саакашвили и его соратников. Несли бы не они, то войны бы не было, передает RT. Медведев также сообщил, почему российские танки тогда не вошли в Тбилиси.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия открыла огонь по Южной Осетии из установок залпового огня «Град». Военные страны захватили Цхинвал, но через пять дней были оттеснены из него российской армией. Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого дипломатические отношения между Грузией и Россией были разорваны, пишет «Газета.ру».

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.