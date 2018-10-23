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Медведев рассказал, какие санкции введут против Украины

23 Октября 2018 в 15:39
Медведев рассказал, какие санкции введут против Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подготовке новых санкций, направленных против Украины. По его словам, они коснутся сотни человек, действия которых «причиняли вред» России. В список, как подчеркнул Медведев, попадут и «известные персоны». Этим лицам запретят вывод средств из России и заморозят их активы, сообщает RT.

Глава Кабмина особо отметил, что рядовых украинцев ограничения не затронут. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что украинский народ остаётся братским народом для России, сообщает Газета.ру.

Напомним, 22 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о вводе ответных санкций по отношению к Украине. Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в эфире НСН отметил, что ограничительные меры не станут переломным моментом в отношениях между странами.

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