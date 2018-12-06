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Медведев рассказал, как предотвратить трагедии в школах

6 Декабря 2018 в 13:13
Медведев рассказал, как предотвратить трагедии в школах

Для того, чтобы предотвращать трагедии, подобные той, что случилась в Керченском колледже, необходима совместная работа семьи и государства. Как пишет Газета.ру, об этом в ходе интервью пяти российским телеканалам заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Глава кабмина назвал и главное условия, которое поможет предотвратить трагедии. По словам Дмитрия Медведева, родители не должны допускать того, чтобы ребенок чувствовал себя одиноким.

Напомним, 17 октября студент Владислав Росляков устроил стрельбу в политехническом колледже в Керчи. Сначала подросток взорвал бомбу в столовой, после чего открыл огонь по студентам и преподавателям. Его жертвами стали 20 человек. Нападавший покончил с собой, напоминает ФедералПресс.

Между тем, сегодня волна школьных захватов и нападений продолжилась. ЧП произошло в одной из московских школ, куда ученик принес нож. Внештатная ситуация возникла в школе №1359 с углублённым изучением английского языка в Жулебине. Как пишет RT, десятиклассник стал угрожать учителям канцелярским ножом. Позже подростка задержали и передали сотрудникам полиции. В результате инцидента никто не пострадал.

Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН отметил, что в подобных ситуациях лучше, когда с подростком работает знакомый психолог.

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