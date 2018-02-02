Пятница
02 февраля
USD 56.26
EUR 69.79
Горячие новости

Медведев призвал решать проблему информационной безопасности

2 Февраля 2018 в 10:54
Медведев призвал решать проблему информационной безопасности

По мере развития информационных технологий необходимо решать проблему безопасности. Об этом заявил глава правительства России Дмитрий Медведев на форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации». Он также призвал бороться с кибермошенничеством и пресекать деятельность террористов в интернете, сообщает РИА Новости.

Ранее премьер-министр заявил, что в современном мире многократно возрос риск использования кибероружия террористами, поэтому от всех стран требуются усилить работу для обеспечения безопасности в цифровом пространстве, отмечает RT.

Медведев также заявлял, что криптовалюты через несколько лет могут исчезнуть, пишет Газета.ру

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.