Медведев призвал решать проблему информационной безопасности

По мере развития информационных технологий необходимо решать проблему безопасности. Об этом заявил глава правительства России Дмитрий Медведев на форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации». Он также призвал бороться с кибермошенничеством и пресекать деятельность террористов в интернете, сообщает РИА Новости.

Ранее премьер-министр заявил, что в современном мире многократно возрос риск использования кибероружия террористами, поэтому от всех стран требуются усилить работу для обеспечения безопасности в цифровом пространстве, отмечает RT.

Медведев также заявлял, что криптовалюты через несколько лет могут исчезнуть, пишет Газета.ру.