Медведев призвал чиновников свыкнуться с пользователями соцсетей

Дмитрий Медведев заявил, что чиновникам нужно свыкнуться с тем, что пользователи соцсетей задают им различные вопросы. Эта тема появилась во время его общения в прямом эфире с пользователями соцсети "ВКонтакте".

По словам премьер – министра, критика власти в интернете - нормальное явление, политикам нужно быть готовыми к такому общению в сети.

Медведев добавил, что, если чиновник готов к тому, что «будет такой поток, то тогда в социальных сетях присутствовать можно, а если не готов, тогда лучше отвечать, что называется, в бумажной форме».

Ранее НСН сообщила, что стоимость исполнения законопроекта о суверенном интернете в России возросла до 30 миллиардов рублей. Эта сумма включена в дополнительное финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика», что следует из данных на сайте АНО «Цифровая экономика», отвечающего за реализацию программы.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН рассказал, на что пойдёт большая часть указанной суммы. По его словам, деньги пойдут на создание документооборота и системы отчётности, которые помогут избежать вопросов прокуратуры.

«Государственные проекты всегда не являются особо оптимальными с точки зрения коммерции. Это объясняется даже не столько желанием распила денег, во что верит обычно население России, а работой в белую и отчётностью. Это происходит с учётом требований прокуратуры. В последнее время мы видим массу посадок и криминальных историй, особенно связанных с компьютерными компаниями. Поэтому, какая бы сумма ни была названа, её можно взять, разделить на два, сперва убрать налоги, ещё раз разделить на два — и это стоимость подготовки документации», — рассказал Клименко.