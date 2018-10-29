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Медведев пригрозил запретительными пошлинами на нефть

29 Октября 2018 в 18:02
Медведев пригрозил запретительными пошлинами на нефть

Глава российского правительства Дмитрий Медведев пригрозил нефтяникам запретительными пошлинами на нефть в случае если с ними не удастся договориться о снижении цен на бензин.

По словам премьер-министра, в ряде регионов зафиксирован рост цен на автомобильное топливо, передает Ura.ru. Он поручил профильным ведомствам в течение двух дней провести консультации с нефтяными компаниями.

В сентябре Росстат зафиксировал 10-процентное повышение стоимости бензина нефтеперерабатывающими заводами.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН рассказал, как правительство может сдержать цены на бензин.

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