Медведев представит Путину новый кабмин 15 мая

В предстоящий вторник, 15 мая, Дмитрий Медведев во время встречи с Владимиром Путиным представит президенту России предложения по структуре нового правительства. Как пишет РБК, об этом заявила пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова.

Напомним, на прошлой неделе Госдума утвердила Дмитрия Медведева в качестве председателя правительства России.

Между тем, официально кандидатуры на пост министров в новом правительстве пока не объявлены, однако сегодня некоторые СМИ, ссылаясь на собственные источники, отмечали, что Владимир Мединский, по всей видимости, сохранит пост министра культуры. Александр Новак останется министром энергетики. Сергей Шойгу – министром обороны, а Сергей Лавров — министром иностранных дел.