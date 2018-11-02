Медведев появился на официальном мероприятии в галстуке с пером

Журналисты отметили необычный галстук премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в котором он появился на заседании совета глав правительств государств — участников СНГ. На галстуке главы российского правительства красуется яркое перо. Отмечается, что этот предмет гардероба из коллекции известной итальянской марки Brioni, передает Ura.ru. Стоимость мужского галстука этого бренда в среднем в Москве составляет 15-19,5 тысяч рублей.

Ранее стилист Влад Лисовец в эфире НСН объяснил, по каким законам строятся «модные программы» на российском телевидении и при чем здесь «ментальность».