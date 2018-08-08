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Медведев поручил решить проблемы Крыма с водой

8 Августа 2018 в 11:22
Медведев поручил решить проблемы Крыма с водой

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Министерству природы сформировать рабочую группу, которая займется водообеспечением Крыма. В поручении, опубликованном на сайте кабмина говорится, что Минприроды должно сформировать рабочую группу, участниками которой станут специалисты Минобороны, госкорпорации «Росатом», Российской академии наук и Крыма. Специалисты должны составить программу по ликвидации дефицита воды в республике, сообщает телеканал «360». Их предложения должны быть представлены в правительстве до 10 сентября.

В настоящее время проблемы с водой испытывают 400 тысяч человек, живущие на востоке полуострова. Сложности начались после того, как Украина перекрыла воду, которая поступала по Северо-Крымскому каналу из Херсонской области. Канал закрывал 90% потребности Крыма в воде.


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