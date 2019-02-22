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Медведев поручил проработать отмену «аквариумов» в судах

22 Февраля 2019 в 13:49
Медведев поручил проработать отмену «аквариумов» в судах

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству проработать вопрос отмены клеток и прозрачных боксов в зале судебных заседаний. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Минюсту, МВД и Минфину до 1 апреля нужно будет проработать этот вопрос. Они должны определить необходимое количество денег для этого и решить, откуда их взять.

В Госдуму проект закона об отмене так называемых «аквариумах» в судах внесла в ноябре 2018 года группа сенаторов. Спикер верхней палаты Валентина Матвиенка тогда заявила, что помещение подозреваемых и обвиняемых в клетки и прозрачные боксы в залах судебных заседаний «ломают жизнь» людей, которые в них попадают.

Ранее бывший начальник ОВД по московскому району Перово, адвокат Евгений Харламов в эфире НСН поддержал законопроект, а также разъяснил, почему «клетки» в зале заседаний мешают объективности судебного процесса.

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