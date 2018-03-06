Медведев поручил ДОМ.РФ продолжать строить жилье на неиспользуемых земельных участках

ДОМ.РФ (АИЖК) необходимо продолжить работу по вовлечению в жилищное строительство неиспользуемых земельных участков, находящихся в федеральной собственности, чтобы такие земли не пустовали, а использовались в рамках государственных жилищных программ, заявил накануне председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев на встрече с генеральным директором ДОМ.РФ Александром Плутником.

«Далеко не все ведомства с легкостью с этими землями расстаются, всегда выдвигается масса уважительных причин, но на самом деле, жилье действительно является одной из главных ценностей наших граждан, и совершенно понятно, что выбирая между разными программами, мы должны все-таки предпочтение отдавать строительству жилья в удобных для людей городских зонах. На все на это надо направить усилия вашей организации», - заявил Медведев.

В свою очередь Александр Плутник рассказал о подходах, которые Минстрой России и ДОМ.РФ разработали для выполнения задач в жилищной сфере, поставленных Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в ходе Послания Федеральному собранию. По его словам, дальнейшее вовлечение таких земельных участков в строительство жилья позволит повысить объемы строительства жилья до 120 млн кв. м в год.

«Задача предполагает сбалансированное развитие спроса и предложения в жилищной сфере, поэтапное снижение ипотечной ставки до 7%, увеличение объемов жилищного строительства. Мы видим сейчас действительно благоприятное время для развития ипотеки. Это естественный рост, который со временем будет набирать обороты. И важно, чтобы этот рост был качественным», - сказал Александр Плутник.

По оценкам ДОМ.РФ, показатель 120 млн кв. м жилья ежегодно в среднесрочной перспективе предполагает, что к 2024 году в стране будет построено порядка 400 млн кв. м многоквартирного жилья, без учета индивидуального строительства.